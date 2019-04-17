В Киеве будут судить замглавы госпредприятия, задержанную на крупной взятке

Чиновницу задержали в начале февраля при получении первой части взятки

Прокуратура Киева / Facebook.

Столичные следователи завершили расследование в отношении заместителя директора Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" по факту вымогательства и получения взятки в сумме 190 тысяч гривен. Чиновница была задержана 6 февраля во время получения первой части взятки – 150 тыс. грн – по месту работы.

"Указанные средства чиновница требовала за решение вопроса по ускорению проведения этой организацией экспертного исследования по качеству выполненных строительных работ, назначенного следователем столичной полиции", - напомнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Обвинительный акт направлен в Подольский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Отметим, что прокуратура не сообщала имя задержанной чиновницы, при этом на сайте института говорилось, что должность заместителя директора занимает Светлана Лаповская.

Ранее сообщалось, что начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА задержан на горячем – на получении взятки.

Также мы писали, что в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.

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