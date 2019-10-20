В Киеве бывший муж жестоко расправился над супругой: мрачные подробности

Мужчину заподозрили в похищении и убийстве своей бывшей жены в Бориспольском районе

Машина пропавшей Елены Лисовой. Фото: прокуратура Киевской области

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении и зверском убийстве женщины под Киевом.

Об исчезновении 44-летней Елены Лисовой стало известно 17 октября – за два дня до этого она, как обычно, завезла ребенка в детский сад в Дарницком районе столицы, после чего поехала на работу, но до места назначения так и не добралась.

19 октября тело женщины обнаружили с множественными травмами в лесополосе под Киевом.

Следователи заподозрили в убийстве 43-летнего мужчину, с которым жертва развелась пять лет назад.

По версии полиции, в день исчезновения Лисовой бывший муж назначил ей встречу. Он пришел вместе с 55-летним знакомым, вместе с которым напал на женщину. Мужчины надели на нее наручники и в ее же автомобиле увезли в район деревни Вороньки Бориспольского района Киевской области.

В лесополосе они забили жертву и, оставив тело, забрали ее ценные вещи, машину и покинули место преступления.

На данный момент прокуратура Киевской области сообщила злоумышленникам о подозрении в похищении и убийстве человека.

На данный момент решается вопрос о заключении их под стражу. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену.

Кроме того, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

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