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В Киеве задержали мужчину, выстрелившего в бывшую жену из ружья с гарпуном

9 сентября, 16:13

Женщина проживала с 53-летним экс-супругом в на одной жилплощади

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"По спецлинии 102 поступило сообщение о ранении женщины на улице Якова Качуры. Полицейские пообщались с сыном потерпевшей и установили причастность к преступлению ее 53-летнего бывшего мужа. Он пришел домой пьяный и поссорился с экс-супругой. Потом пошел в гараж, взял ружье с гарпуном и выстрелил в женщину", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина официально разведен с пострадавшей, но вместе с ней и сыном проживает в одном доме. Злоумышленника задержали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Меру пресечения ему выберет суд. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве мужчина набросился с ножом на женщину, когда она приехала поздравить их общего ребенка с днем ​​рождения. ЧП произошло на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Кроме того, в Соломенском районе столицы сужчина посреди улицы нанес несколько ножевых ранений своей 36-летней жене, а после попытался покончить жизнь самоубийством.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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Киев покушение ружье

Источник: Сегодня

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