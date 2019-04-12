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В Киеве чиновника полиции поймали на взятках: брал по 2 тысячи долларов в день

Сегодня, 13:44

Подполковник "зарабатывал" на разрешениях на ношение оружия

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В столице правоохранители разоблачили подполковника полиции, который регулярно получал взятки за разрешения на покупку и ношения оружия, сообщили в СБУ.

Так, нечистым на руку оказался заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности главка Нацполиции в Киеве. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы способствовал выдаче разрешительных документов на приобретение, ношение и хранение оружия вне установленного законом порядка.

К незаконной деятельности "оборотень в погонах" привлек своего знакомого в качестве посредника.

"Ежедневная "прибыль" чиновника полиции от противоправных действий составила почти две тысячи долларов США. Правоохранители задержали заместителя руководителя отдела Нацполиции и посредника в служебном кабинете чиновника во время получения очередной взятки в размере тысячи американских долларов", – сообщили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила в систематическом получении взяток руководителя структурного подразделения государственного предприятия "Житомирстандартметрология".

Также мы писали о том, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований. 

А прокурор из Белгород-Днестровского в Одесской области, которого уличили в получении крупной взятки, вывел оперативников на тайник с огромным арсеналом оружия, а также стало известно о его связях с преступным миром.


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Тег Киев, СБУ, взятки, взяточник, задержали

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