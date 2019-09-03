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В Киеве дерево упало на спортивную площадку: фото

3 сентября, 13:27

В результате ЧП никто не пострадал, однако это уже не первый такой инцидент за последние два года

В Киеве на Русановской набережной, 18, дерево рухнуло на спортивную площадку, на которой обычно гуляют дети. Об этом сообщают пользователи паблика "Самый Русановский – Rusanovka.org" в Facebook.

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В результате инцидента никто не пострадал, однако местные жители отмечают, что два года назад в этом же дворе сухое дерево упало на два припаркованных автомобиля.

Не так давно на улице Чигорина, 59а на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на проходившую женщину. Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали в больницу №17. У нее травма спины и таза, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

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Киев дерево русановка

Источник: Сегодня

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