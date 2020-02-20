В Киеве директора госпредприятия поймали на взятке в 500 тысяч гривен

В Киеве 20 февраля задержали директора одного из государственных предприятий на получении взятки в более полумиллиона гривен, сообщает прокуратура столицы.
Согласно материалам следствия, в декабря 2019 года фигурант потребовал от предпринимателя ежемесячной "награды" в 205 тысяч гривен за продолжение договора о предоставлении услуг по охране имущества и уборки.
В дальнейшем во время встречи с предпринимателем чиновник выдвинул требование о предоставлении ему 553 тысяч гривен за период с декабря 2019 по февраль 2020 года.
Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 500 тысяч гривен директора госпредприятия задержали на территории города Киева.
Фото: Прокуратура Киева
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.
В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.
Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.
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