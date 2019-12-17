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В Киеве дважды "минировали" аэропорт и сообщили о колонне техники со взрывчаткой

17 декабря, 10:20

Ни одно из сообщение не подтвердилось и взрывчатку не обнаружили

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

За минувшие сутки в столице дважды сообщали о минировании аэропорта "Борисполь" и о движении колонны техники со взрывчаткой по трассе Киев – Одесса в сторону Киева. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Почти ежедневно в полицию поступают подобные анонимные заявления о взрывных устройствах в торговых центрах, поездах, транспортных средствах, культурных и образовательных учреждениях, больницах и т.д. На каждое из таких сообщений полиция реагирует соответствующим образом: проводится еквакуация общественности, для осмотра места событий привлекают взрывотехнический и кинологические подразделения полиции, совместно с правоохранителями работают сотрудники ГСЧС и медики", – напомнили в полиции.

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При этом также отмечается, что с начала года в полицию области поступило 170 сообщений о заминировании объектов, было открыто 54 уголовных производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

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Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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минирование киевская область аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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