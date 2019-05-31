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Неизвестные сообщили о минировании Чернобыльской атомной станции и аэропорта "Борисполь"

31 мая, 10:19

Оба объекта были обследованы специалистами

В Чернобыльской АЭС появится мурал
В Чернобыльской АЭС появится мурал. Фото: Facebook

В Киевской области за один день поступили анонимные сообщения о минировании стратегических объектов – атомной электростанции и аэропорта. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже – Международного аэропорта "Борисполь".

Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.

Начатые уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.  

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


 

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Тег Борисполь, аэропорт, Чернобыль, минирование, ЧАЭС

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