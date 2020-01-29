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В Киеве две молодые жительницы Закарпатья обокрали женщину на ж/д вокзале

29 января, 15:39

Воровки достали из сумки прохожей кошелек, вытащили оттуда деньги и пытались положить уже пустой кошелек обратно в сумку

В коллаже использованы фото ГУ Нацполиции в Киеве

В коллаже использованы фото ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские задержали двух молодых девушек, которые украли на Центральном железнодорожном вокзале у женщины кошелек. Вытащив из него деньги, злоумышленницы пытались вернуть кошелек обратно в сумку прохожей, однако та заметила это и позвала на помощь.

"В переходе к перрону на Центральном железнодорожном вокзале столицы две незнакомки вытащили из сумки женщины кошелек. Забрав деньги, сообщницы пытались положить его обратно, но владелица заметила их действия и подняла шум. Работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска столичной полиции услышали крики потерпевшей о помощи и задержали правонарушительниц на месте", – говорится в сообщении столичного главка Национальной полиции.

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Задержанными оказались жительницы Закарпатской области, 1998 и 2002 годов рождения. Одна из них находится в розыске Шевченковским управлением полиции за совершение аналогичных преступлений. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранткам грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, что ранее на столичном ж/д вокзале жительница Закарпатской области ударила копа в голову.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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Киев кража ромы

Источник: Сегодня

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