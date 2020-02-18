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В центре Киева дворник нашел почерневший труп и еле живого мужчину

18 февраля, 10:44

Александр Марущак

Предварительно установлено, что оба мужчины - бездомные

/ Фото: Информатор

На улице Тургеневской в Киеве в бойлерной дворник обнаружил страшную находку. Там находился уже почерневший труп мужчины и еще один едва живой человек.

В полиции Шевченковского района сайту "Сегодня" сообщили, что информация поступила сегодня утром, 18 февраля, и пока причина смерти человека не установлена.

"Тело мужчины будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Второй мужчина уже доставлен в больницу", – рассказали нам в полиции Шевченковского района.

Там пока не смогли сообщить возраст мужчин и версии ЧП, ссылаясь на то, что следователи работают на месте и выясняют все детали происшествия.

Тем временем, как сообщили нам в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, предварительно установлено, что двое мужчин – бездомные.

"Мужчин обнаружили в неработающей бойлерной на улице Тургеневской. Одного из них, еще живого, увезла скорая в больницу. Второго сейчас будут доставать из теплотрассы. Сотрудники Киевской службы спасения как раз одевают спецкостюмы и будут доставать тело умершего. Увы, его возраст определить невозможно – тело долго находилось в помещении", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Напомним, похожий случай произошел на Оболони в начале января. В подвале жилого дома на улице Малиновского сантехник обнаружил троих мертвых мужчин, которые сидели за столом. Как выяснилось позже, умершими оказались отец и двое его сыновей. Мужчины приехали в Киев из Винницкой области и работали на стройке, а в подвале оборудовали место для жилья. Возле погибших обнаружили пустые коробки из-под вина, одну из них отправили на экспертизу. В полиции пока не озвучили результаты экспертизы.

Также в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек.

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Киев гибель Тургеневская

Источник: Сегодня

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