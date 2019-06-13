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В Киеве горела детская поликлиника

13 июня, 12:24

Из здания эвакуировали 15 человек

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Киеве утром в четверг, 13 июня, произошел пожар в детской поликлинике на улице Стражеско, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице. 

"В 9:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Стражеско. На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что в двухэтажном здании на втором этаже в комнате для хранения инвентаря возник пожар на площади двух квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уже в 9:34 бойцы ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара спасатели вывели из здания на безопасное расстояние 15 человек.

Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июня пожар произошел в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья". Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. Жертвами пожара стали семь человек.


Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте. Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

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Тег Киев, пожар, поликлиника

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