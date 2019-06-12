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Смертельный пожар в одесской психбольнице: в регионе объявлен траур

12 июня, 07:30

Пожар унес жизни шести человек

Смертельный пожар в Одессе
Смертельный пожар в Одессе. Фото: Думская

В Одесской области 12 июня объявлено днем ​​траура по погибшим в результате жуткого пожара в областном медицинском центре психического здоровья. Об этом распорядился и.о. председателя Одесской ОГА Сергей Паращенко, сообщает "Укринформ".

"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", – отметил Паращенко.

По его словам, семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч гривен, а семьям пострадавших – 50 тысяч гривен.

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Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул вечером 10 июняПламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 


Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара будут найдены

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Тег Одесса, пожар, траур, погибшие, одесская область, психбольница

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