Страшный пожар в психбольнице в Одессе: число погибших возросло

Еще один пострадавший скончался в больнице

Фото: Думская

Число жертв пожара в Одесской психиатрической больнице достигло семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как сообщили в ведомстве, один из госпитализированных после пожара умер в больнице вчера, 11 июня.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заверил, что виновники пожара будут найдены.

Кроме того, мы писали, что сегодня в Одесской области объявлено день траура по погибшим в пожаре.

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