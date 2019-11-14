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В Киеве грабители орудуют прямо в школах: на Борщаговке обокрали шестилетнюю девочку

14 ноября, 10:53

Женщина зашла в школу и сорвала с ребенка золотую цепочку

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полиция задержала ранее судимую женщину, которая ограбила шестилетнюю девочку прямо в школе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию поступило сообщение о грабеже в школе на улице Гната Юры. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили причастную к преступлению 35-летнюю киевлянку, ранее судимую за кражи и мошенничества, и задержали ее", – говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленница зашла в помещение школы, подошла сзади к шестилетней девочке и сорвала с ее шеи золотую цепочку, после чего сбежала.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

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Ранее в Киеве жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Кроме того, карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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Киев школа воровство

Источник: Сегодня

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