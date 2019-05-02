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В Киеве грузовик насмерть сбил велосипедиста

2 мая, 11:35

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть велосипедиста

Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Фото: facebook.com/KyivOperativ/.

В Киеве на проспекте Бандеры днем в четверг, 2 мая, близ станции метро "Почайна" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Как сообщает в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, грузовой автомобиль Foton и велосипедист, который передвигался на эклектровелосипеде, двигались в попутном направлении в сторону Северного моста.

Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ

По словам водителя, он пытался объехать велосипедиста, который ехал в правой полосе, однако услышал звук удара и остановился. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть велосипедиста.

Ранее сообщалось, что в Бродах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. ДТП произошло 12 апреля на улице Бляхарской. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ-2108, 27-летний житель Бродовского района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, 18-летнему жителю этого же района, в результате чего произошел наезд. Велосипедист получил телесные повреждения. 

Также в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, ДТП, велосипедист

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Сегодня

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