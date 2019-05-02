В Киеве грузовик насмерть сбил велосипедиста
Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть велосипедиста
В Киеве на проспекте Бандеры днем в четверг, 2 мая, близ станции метро "Почайна" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Как сообщает в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, грузовой автомобиль Foton и велосипедист, который передвигался на эклектровелосипеде, двигались в попутном направлении в сторону Северного моста.
По словам водителя, он пытался объехать велосипедиста, который ехал в правой полосе, однако услышал звук удара и остановился. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть велосипедиста.
Ранее сообщалось, что в Бродах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. ДТП произошло 12 апреля на улице Бляхарской. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ-2108, 27-летний житель Бродовского района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, 18-летнему жителю этого же района, в результате чего произошел наезд. Велосипедист получил телесные повреждения.
Также в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".
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