В Киеве харьковчанин прямо в квартире устроил производство наркотиков

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В Киеве задержали харьковчанина, который оборудовал прямо в квартире наркотическую лабораторию и зарабатывал на продаже дурмана. В его жилище обнаружили амфетамин, экстази и каннабис.

29-летний мужчина решил не искать отдельного помещения и готовил дурман прямо в квартире. Полицейские изъяли наркотические вещества и направили их на экспертизу.

Наркодилера задержали, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Где варили? – В разных местах. – И дома тут было? – Где было возможно", – заявил задержанный копам.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Также мы сообщали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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