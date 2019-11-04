Наркоторговцы в Украине придумали новую уловку

Фото: Reuters

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В Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах. Например, в столице такие объявления можно увидеть на подходе к станциям метро. Только теперь к адресу добавляют слово "Пробы".

Как нам рассказали сразу двое высокопоставленных полицейских, по их мнению, речь идет о наркомагазине, который только зашел на рынок, и бесплатной раздачей наркотиков завлекает к себе клиентов.

"Чем мощнее ресурс по продаже наркотиков, тем меньше у него рекламы. В нашей практике выявлений и задержаний есть такие ресурсы, которые работали по 10 лет, сбывая товар оптом. Те же, кто пытается зайти на этот рынок и при этом не имеет мощной базы для работы – "нащупывают" для себя различные варианты рекламирования", – рассказал сайту "Сегодня" глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Андрей Кихтенко.

По его словам, только за последнюю неделю были задержаны несколько группировок. Если вина фигурантов будет доказана в суде, то им грозит до 12 лет тюрьмы.

"Например, у одной из них было изъято более 20 кг нарковеществ, у другой – более 17. Все они работали с помощью интернета. Наша наступательность снижена не будет и в будущем", – сказал нам Кихтенко.

То, что с помощью надписи "Пробы" дельцы рекламируют свой товар – в этом уверен и эксперт, декан факультета киберполиции Харьковского нацуниверситета внутренних дел Вячеслав Марков.

"Как лицо компетентное, уверен, что речь идет именно о бесплатной раздаче наркотиков, – сказал нам Марков. – Скажу больше: логистика и маркетинг у таких дельцов отлажены настолько, что за дополнительных троих клиентов человек получает бесплатную дозу. В таких наркомагазинах отлажены маркетинг и борьба за клиента".

По словам Маркова, сейчас в Украине создан и успешно работает чат-бот, который блокирует работу наркомагазинов.

"Всего в нашем чат-боте 10 тысяч 332 пользователя, из которых 2709 изъявили желание регулярно помогать блокировать наркомагазины. В итоге 67 таких магазинов мы уже заблокировали, 4229 еще работают", – говорит Марков.

К этому он добавил, что адрес магазина, который предлагает наркотики бесплатно, также обязательно будет заблокирован в самое ближайшее время.

Напомним, согласно данным недавнего исследования, каждый пятый украинский подросток пробовал наркотики, а 50% – пробовали курить.

Также недавно черновицкие полицейские разоблачили наркодилера, у которого нашли 35 тыс. доз на 7 млн грн. Свои заказы он также принимал с помощью интернета.

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