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В Киеве и его предместьях за сутки потушили 167 пожаров

9 апреля, 19:30

Мила Князьская-Ханова

Причина большинства из них – человеческий фактор

За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА. Из них 44 пожара произошли в самой столице. К счастью, во время них обошлось без пострадавших.

В экосистемах Киевской области за последние сутки зафиксированы пожары на торфяниках:

  • Броварской район, с. Светильня – 0,7 га;
  • Бородянский р-н, с. Пилиповичи – 0,9 га;
  • Вышгородский р-н, с. Демидов – 1,75 га;

Пожары травяного настила – 120 очагов на площади 196,2 га.

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Кроме того, за период с 23 марта по 8 апреля пожарные ГСЧС столицы 164 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых – более 63,05 га. Причиной возгорания, в большинстве случаев, является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и листьев.

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Специалисты призвали киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина, что запрещено с 6 апреля, а оставаться дома. И напомнили, что разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривен.

Напомним, под Киевом произошел пожар на открытой местности, огонь с пылающей травы и мусора перекинулся на две постройки. На месте спасатели задержали агрессивного поджигателя. Кроме того, в Киевской области уже почти неделю в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидируют масштабные пожары.

Отметим, в столице также ежедневно происходят около 30-40 пожаров, что также усугубляет ситуацию с загрязнением воздуха. В частности, накануне масштабный пожар вспыхнул на улице Бориспольской. Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад.

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огонь пожарные ГСЧС тушение под киевом

Источник: Сегодня

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