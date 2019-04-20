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В Киеве иностранец с ножом ограбил женщину

Сегодня, 11:22

В Деснянском районе столицы мужчина, угрожая оружием, отобрал у киевлянки телефон

В Деснянском районе Киеве иностранец напал на женщину и, угрожая ей ножом, отобрал у нее телефон. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"На спецлинию 102 от местной жительницы поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины она стала жертвой разбойного нападения. В этот момент недалеко от места происшествия находились сотрудники уголовного розыска, которые быстро задержали злоумышленника с мобильным телефоном потерпевшей", – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, нападение произошло, когда женщина возвращалась домой и не заметила мужчину, который подошел со спины, схватил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать ему мобильный. Женщина хотела вырваться, но нападавший отобрал гаджет и убежал.

Задержанным оказался ранее судимый 38-летний гражданин иностранного государства. Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской областиграбители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Тег Киев, разбой, ограбление, нападение

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