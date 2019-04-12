Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Разбой в Одесской области: бандиты ворвались в дом женщины и вынесли все сбережения

Сегодня, 15:25

Нападавшие угрожали хозяйке расправой и обещали сжечь дом

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение на 58-летнюю женщину произошло посреди ночи – в помещение злоумышленники проникли, повредив окно.

"Добычей" разбойников стало охотничье ружье, около 10 тысяч долларов и две тысячи гривен. После этого грабители скрылись. Позже их машину, на которой они пытались выехать в соседний район, группа оперативного реагирования патрульной полиции обнаружила в 15 километрах от места преступления.

Пытаясь скрыться от полицейских, злодеи забежали в лесопосадку и бросились в разные стороны. Одного из них задержали сразу, а уже на следующий день нашли еще одного из участников банды – его задержали в Одессе.

Сейчас копы предпринимают меры по задержанию соучастников. По факту разбоя было открыто уголовное производство. Также сообщается, что задержанными оказались жители Тарутинского района, 1988 и 1972 годов рождения. Им уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали о вооруженном нападении на отель в Ровенской области, где пострадали двое иностранцев, когда около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района, связали персонал, посетителей и отобрали более 50 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег разбой, ограбление, грабители, нападение, одесская область, разбойники

Вы сейчас просматриваете новость " Разбой в Одесской области: бандиты ворвались в дом женщины и вынесли все сбережения". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Буковине грабители до полусмерти избили экс-ректора университета

Сегодня, 13:21

Пострадавший и его жена находятся в реанимации

В Сумах мужчина украл ящик с пожертвованиями для онкобольных детей

Вчера, 14:56

Дерзкое ограбление произошло в местном храме

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Самые смешные фотографии животных

Астрофизики показали тень черной дыры
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

5 примет почему нельзя дарить полотенца