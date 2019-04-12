Разбой в Одесской области: бандиты ворвались в дом женщины и вынесли все сбережения

Нападавшие угрожали хозяйке расправой и обещали сжечь дом

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение на 58-летнюю женщину произошло посреди ночи – в помещение злоумышленники проникли, повредив окно.

"Добычей" разбойников стало охотничье ружье, около 10 тысяч долларов и две тысячи гривен. После этого грабители скрылись. Позже их машину, на которой они пытались выехать в соседний район, группа оперативного реагирования патрульной полиции обнаружила в 15 километрах от места преступления.

Пытаясь скрыться от полицейских, злодеи забежали в лесопосадку и бросились в разные стороны. Одного из них задержали сразу, а уже на следующий день нашли еще одного из участников банды – его задержали в Одессе.

Сейчас копы предпринимают меры по задержанию соучастников. По факту разбоя было открыто уголовное производство. Также сообщается, что задержанными оказались жители Тарутинского района, 1988 и 1972 годов рождения. Им уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали о вооруженном нападении на отель в Ровенской области, где пострадали двое иностранцев, когда около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района, связали персонал, посетителей и отобрали более 50 тысяч гривен.

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