Разбой в Одесской области: бандиты ворвались в дом женщины и вынесли все сбережения
Нападавшие угрожали хозяйке расправой и обещали сжечь дом
В Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение на 58-летнюю женщину произошло посреди ночи – в помещение злоумышленники проникли, повредив окно.
"Добычей" разбойников стало охотничье ружье, около 10 тысяч долларов и две тысячи гривен. После этого грабители скрылись. Позже их машину, на которой они пытались выехать в соседний район, группа оперативного реагирования патрульной полиции обнаружила в 15 километрах от места преступления.
Пытаясь скрыться от полицейских, злодеи забежали в лесопосадку и бросились в разные стороны. Одного из них задержали сразу, а уже на следующий день нашли еще одного из участников банды – его задержали в Одессе.
Сейчас копы предпринимают меры по задержанию соучастников. По факту разбоя было открыто уголовное производство. Также сообщается, что задержанными оказались жители Тарутинского района, 1988 и 1972 годов рождения. Им уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы сообщали о вооруженном нападении на отель в Ровенской области, где пострадали двое иностранцев, когда около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района, связали персонал, посетителей и отобрали более 50 тысяч гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Разбой в Одесской области: бандиты ворвались в дом женщины и вынесли все сбережения". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Буковине грабители до полусмерти избили экс-ректора университета
Пострадавший и его жена находятся в реанимации