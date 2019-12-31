В Киеве ищут свидетелей нападения на женщину

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Киеве вечером 30 декабря произошло нападение на женщину в Днепровском районе, недалеко от парка Победы. Ее толкнули в спину, брызнули в лицо слезоточивым газом и отобрали сумку. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, дочь женщины сообщила о поиске свидетелей ЧП.

Реклама

"Вчера, около 23:30, в Днепровском районе, между парком Победы и улицей Челябинская, на пешеходном мосту, было совершенно нападение на мою маму. Два нелюдя подбежали со спины, толкнули на землю, брызнули газовым балоном в лицо, выхватили сумку и скрылись в сторону парка Победы. Просьба также ко всем людям в этом районе, найдя сумку или банковские карточки на Бороденко Елену Павловну, обратиться в КО или по номеру 073-073-32-16", – цитируют в паблике дочь потерпевшей.

Ранее на столичной Русановке невменяемый мужчина приставал к женщинам и толкал их. Прокуратура ходатайствует в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство.

Напомним, в октябре в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в нападении на лиц мужского пола и одном убийстве. Злоумышленник ранее уже успел получить в социальных сетях прозвище "Троещинский маньяк", так как нападал на людей на Воскресенке и Троещине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама