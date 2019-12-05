В Киеве на Русановке невменяемый мужчина нападает на женщин: подробности и видео копов

На улице Энтузиастов мужчина приставал к женщинам и толкал их

/ Фото: Нацполиция

На столичной Русановке невменяемый мужчина приставал к женщинам и толкал их. На данный момент прокуратура ходатайствует в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В течение нескольких месяцев в Днепровское управление полиции обратились несколько местных жительниц с сообщениями о том, что на улице Энтузиастов неизвестный приставал или толкал их, отчего они падали. Все события должным образом правоохранители зарегистрировали, а потом разыскали правонарушителя", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 38-летний местный житель.

"По факту хулиганских действий мы начали уголовное производство, объявили правонарушителю о подозрении, а суд отпустил его под личное обязательство. В дальнейшем, по решению суда, мужчину направили на прохождение психиатрического исследования, по результатам которого стало известно, что он не может осознавать свои действия. Вместе с тем, следователи по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 4 обратились с ходатайством в суд о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера", – уточнил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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При этом по факту последнего события, которое произошло при аналогичных обстоятельствах в конце ноября, начато новое уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

При этом в пабликах Русановки в Facebook местные жители также сообщают о нападениях еще с конца лета.

В тренде Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

Напомним, в октябре в Киеве задержали мужчину, который подозревается в нападении на лиц мужского пола и одном убийстве. Злоумышленник ранее уже успел получить в социальных сетях прозвище "Троещинский маньяк", так как он нападал на людей на Воскресенке и Троещине.

Также сообщалось, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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