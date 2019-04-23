В Киеве из аэропорта "Жуляны" эвакуировали пассажиров: ищут взрывчатку

Сообщение о заложенной взрывчатке в здании аэропорта поступило на электронную почту сотрудников аэропорта

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Днем во вторник, 23 апреля, из Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.

Сообщение о заложенной взрывчатке в здании аэропорта поступило на электронную почту сотрудников аэропорта.

"Это произошло в 11:45. Эвакуировали пассажиров из здания аэропорта – от 600 до 1000 человек. Работают взрывотехники", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

Там добавляют, что пока рейсы не отменяли, поскольку до каждого есть запас как минимум два часа.

"Надеемся, что здание быстро проверят и к отмене рейсов или переносу дело не дойдет", – сообщили в аэоропорту.

При этом эвакуированные пассажиры находятся рядом с аэропортом, многие расположились на лужайке, ожидая результатов проверки в здании аэровокзала.

В столичной полиции уточнили, что эвакуировали около 800 человек. В ходе проверки никаких взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что не так давно в центре Киева правоохранители проверяли сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуировали.

Также полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

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