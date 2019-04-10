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В Киеве "заминировали" мэрию: сотрудников эвакуировали

Сегодня, 18:18

Неизвестные сообщили о минировании киевской мэрии, здание эвакуировали

Здание КГГА в Киеве
Здание КГГА в Киеве. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве "заминировали" мэрию: сотрудников эвакуировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8a/f03/5cac8af03cb66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8a/f03/5cac8af03cb66.jpg Происшествия Неизвестные сообщили о минировании киевской мэрии, здание эвакуировали

Неизвестные сообщили о минировании здания мэрии Киева – полицейские провели эвакуацию сотрудников и посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

"Около 15:00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик. В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. По окончанию обследования будет дана правовая квалификация события", – говорится в сообщении.

Между тем, в полиции не сообщили, что именно это за здание и учреждение. Между тем, выяснилось, что речь идет о здании Киевской городской государственной администрации.

По данным издания "Информатор", вход в здание по состоянию на 16:25 был перекрыт, в здание никого не впускали.

В свою очередь, глава пресс-службы КГГА Екатерина Баранова сообщила "Украинской правде": "Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали".

По ее словам, если прибывшие на место кинологи справятся до конца рабочего дня, то все сотрудники вернутся обратно на свои рабочие места.

На днях в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель. Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек. Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:

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Тег Киев, КГГА, минирование

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Источник:

Интерфакс-Украина

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