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В Киеве из квартиры сбежал удав

14 июня, 14:29

ЧП произошло на улице Подлесной

Питон убежал от владельца
Питон убежал от владельца. Фото: Pixabay

В Киеве на Новобеличах из квартиры жилого дома сбежал удав. Об этом сообщила одна из жительниц микрорайона и владелица змеи в паблике "Новобеличи" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Подлесной.

Местных жителей попросили помочь в поисках и поимке удава, который может достигать до шести метро в длину. 

Отметим, что это уже не первый подобный случай на Новобеличах. Такое же ЧП произошло там в апреле.

Также мы писали, что в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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Тег Киев, питон, Новобеличи

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