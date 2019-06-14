В Киеве из квартиры сбежал удав
ЧП произошло на улице Подлесной
В Киеве на Новобеличах из квартиры жилого дома сбежал удав. Об этом сообщила одна из жительниц микрорайона и владелица змеи в паблике "Новобеличи" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Подлесной.
Местных жителей попросили помочь в поисках и поимке удава, который может достигать до шести метро в длину.
Отметим, что это уже не первый подобный случай на Новобеличах. Такое же ЧП произошло там в апреле.
Также мы писали, что в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.
При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.
Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.
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