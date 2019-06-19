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В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: видео

19 июня, 08:50

ЧП произошло на улице Раисы Окипной

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве во вторник, 19 июня, во второй половине дня на Левобережке на ул. Раисы Окипной, 4 произошел прорыв трубы, вследствие чего из-под земли забил огромный фонтан.

Очевидцы успели заснять ЧП и опубликовать видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как бьющая из-под земли вода поливает припаркованные рядом машины и растекается по улице.

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.


Также недавно в Киеве в результате прорыва на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе.

Также мы сообщали, что по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". При этом в городе после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

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Тег Киев, фонтан, труба

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