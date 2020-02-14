В Киеве из сквера украли клен в форме сердца

Фото: wallpaperscraft.ru

В Киеве неизвестные похитили "дерево-валентинку" – японский клен с кроной в форме сердца. Он рос в сквере на Дарницкой площади, его пропажу коммунальщики заметили утром 14 февраля.

"Обидно, когда вот так относятся к нашей работе… Наверное, такая валентинка стала неожиданностью для одоренного, но давайте в любой праздник или ситуацию оставаться людьми и не только ценить человеческий труд, но и оберегать природу!", – говорится в сообщении КП УЗН Днепровского района.

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Как сообщалось, в Киеве в 2019 году коммунальщики высадили почти 13,5 тыс. деревьев и 122,3 тыс. кустов. При этом 166 деревьев и 2,7 тыс. кустов были украдены или уничтожены.

Самая вопиющая и масштабная кража произошла в апреле в Деснянском районе. В сквере на пр-те Маяковского, 2-б, где установлен памятник воину-добровольцу, неизвестные выкопали аж 261 куст можжевельника казацкого, 14 кустов барбариса, 12 тисов, три розы и тую. Также пострадала зеленая зона на ул. Здолбуновской. Здесь спилили 55 тополей.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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