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В Киеве из-за аварии заблокировано движение трамваев

Сегодня, 12:01

Трамваи остановились на Глубочицкой

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве из-за аварии заблокировано движение трамваев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия Трамваи остановились на Глубочицкой

В Киеве на Подоле столкнулись Mercedes и Opel, заблокировав движение трамваев на лице Глубочицкой. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Авария произошла на пересечении Глубочицкой и Кудрявского спуска.

Также в паблике опубликованы фото с места ДТП.

/ Фото: Киев Оперативный

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Скриншот

/ Фото: Киев Оперативный

Напомним, в селе Станишовка Таращанского района Киевской области на минувших выходных 15-летний подросток в результате аварии впал в кому, он находится в реанимации

Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Киев ДТП подол

Источник: Сегодня

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