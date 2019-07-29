В Киеве из-за аварии заблокировано движение трамваев

В Киеве на Подоле столкнулись Mercedes и Opel, заблокировав движение трамваев на лице Глубочицкой. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
Авария произошла на пересечении Глубочицкой и Кудрявского спуска.
Также в паблике опубликованы фото с места ДТП.
Напомним, в селе Станишовка Таращанского района Киевской области на минувших выходных 15-летний подросток в результате аварии впал в кому, он находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.
Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.
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