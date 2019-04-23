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В Киеве из-за ДТП остановилось движение скоростных трамваев: фото с места происшествия

Сегодня, 18:08

На месте образовалась пробка из трамваев

Фото: Валерия Тимофеева
Фото: Валерия Тимофеева.

В Киеве на линии скоростного трамвая остановилось движение трамваев на Борщаговку. Это произошло из-за ДТП, сообщил "Сегодня" очевидец.

Так, с проезжей части со стороны центра на трамвайные колеи вылетел автомобиль "БМВ", перекрыв движение составов неподалеку от КПИ. В машине сработали подушки безопасности. К счастью, в аварии нет пострадавших.

Тем временем, трамваи, ехавшие в направлении Борщаговки, выстроились на колее, образовав "затор" до Воздухофлотского путепровода. Люди пересаживаются на другой транспорт.

Напомним, накануне на линии скоростного трамвая мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.

Отметим, что пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.

"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – рассказывала "Сегодня" одна из пассажирок.

Ранее мы сообщали, что 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших. Также на линии скоростного трамвая сошел с рельсов вагон чуть менее, чем месяц назад. 

Напомним, не так давно в Киеве столкнулись два трамвая.


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Тег трамваи, скоростной трамвай

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Источник:

Сегодня

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