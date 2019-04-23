В Киеве из-за ДТП остановилось движение скоростных трамваев: фото с места происшествия
На месте образовалась пробка из трамваев
В Киеве на линии скоростного трамвая остановилось движение трамваев на Борщаговку. Это произошло из-за ДТП, сообщил "Сегодня" очевидец.
Так, с проезжей части со стороны центра на трамвайные колеи вылетел автомобиль "БМВ", перекрыв движение составов неподалеку от КПИ. В машине сработали подушки безопасности. К счастью, в аварии нет пострадавших.
Тем временем, трамваи, ехавшие в направлении Борщаговки, выстроились на колее, образовав "затор" до Воздухофлотского путепровода. Люди пересаживаются на другой транспорт.
Напомним, накануне на линии скоростного трамвая мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.
Отметим, что пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.
"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – рассказывала "Сегодня" одна из пассажирок.
Ранее мы сообщали, что 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших. Также на линии скоростного трамвая сошел с рельсов вагон чуть менее, чем месяц назад.
Напомним, не так давно в Киеве столкнулись два трамвая.
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