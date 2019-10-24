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В Киеве из-за футбола работу метро продлят на час

24 октября, 10:44

Перед началом матча могут ограничить вход на станцию «Олимпийская»

Фото из архивов "Сегодня"

Фото из архивов "Сегодня"

В Киеве сегодня, 24 октября, метро будет работать на час дольше. Это связано с футбольным матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) на НСК "Олимпийский".

Как сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена", перед началом матча возможно ограничение входа на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. В частности, из центра города – около 1:15.

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Ранее мы сообщали, что столичные власти хотят внести изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Как пояснили в Киевском метрополитене, правила меняют из-за введения электронного билета, на который подземка должна была перейти с ноября этого года и полностью отказаться от использования жетонов. Правда, власти отложили переход на единый билет, и пока жетоны остаются в кассах подземки как минимум до конца следующего года.

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Напомним, мы выясняли, почему не работают информационные боксы на станции метро "Позняки", которые установили еще в конце июля.

Кроме того, ранее девушка в наушниках устроила танцы прямо в вагоне столичного метро. По мнению очевидцев, таким образом, отбросив комплексы, она решила поднять настроение уставшим киевлянам:

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