В Киеве из-за футбола работу метро продлят на час

В Киеве сегодня, 24 октября, метро будет работать на час дольше. Это связано с футбольным матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) на НСК "Олимпийский".
Как сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена", перед началом матча возможно ограничение входа на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. В частности, из центра города – около 1:15.
Ранее мы сообщали, что столичные власти хотят внести изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Как пояснили в Киевском метрополитене, правила меняют из-за введения электронного билета, на который подземка должна была перейти с ноября этого года и полностью отказаться от использования жетонов. Правда, власти отложили переход на единый билет, и пока жетоны остаются в кассах подземки как минимум до конца следующего года.
Напомним, мы выясняли, почему не работают информационные боксы на станции метро "Позняки", которые установили еще в конце июля.
Кроме того, ранее девушка в наушниках устроила танцы прямо в вагоне столичного метро. По мнению очевидцев, таким образом, отбросив комплексы, она решила поднять настроение уставшим киевлянам:
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