В Сумах мужчина до смерти избил бывшего мужа своей жены

Погибшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось

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В Сумах в результате драки погиб мужчина. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, поздно вечером возле одной из многоэтажек на улице Мира в Сумах прохожие обнаружили неизвестного мужчину, который лежал на асфальте с признаками избиения, и сообщили в полицию.

Как установили полицейские, 40-летний погибший, приняв спиртного, начал оскорблять свою дочь. Она позвонила матери, с которой мужчина уже был разведен, и пожаловалась ей на отца. Женщина с новым мужем пошла домой к дочери, чтобы защитить ее. На улице они встретились и между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой 38-летний мужчина избил бывшего мужа своей жены.

Пострадавшего доставили в больницу, однако через несколько дней от полученных телесных повреждений он скончался.

В тот же день полиция начала уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Тернополе на жителя Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии . Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и начали наносить ею телесные повреждения.

Кроме этого, в Киеве злоумышленники избили мужчину и закрыли в гараже, заставляя признаться в краже .

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