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В Киеве из-за оползня мужчину засыпало землей

16 марта, 09:53

Наталья Руда

Пострадавшего спасли

В Киеве на улице Газопродной, 5 возле Берковецкого кладбища накануне днем произошел оползень, в результате которого мужчину засыпало землей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Как оказалось, трое мужчин проводили земляные работы (для установки колодца), в результате оползня, мужчину 1973 года рождения засыпало землей. Благодаря слаженным действиям спасателей, мужчину удалось спасти и изъять из земли. Для осмотра на наличие у него травм мужчин передан медикам", - говорится в сообщении.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления, также были задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел масштабный оползень: в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района "сполз" участок склона на протяжении почти километра.

Также напомним, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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Киев оползень спасение

Источник: Сегодня

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