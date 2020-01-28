Жители Киева боятся, что оползень уничтожит целую улицу

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Жители Голосеевского района в Киеве обеспокоены активизацией оползня на улице Адмирала Ушакова в районе частных домов №№22, 24, 26. Они сообщают, что за последние 15 лет оползень здесь активизировался и с каждым годом забирает по 1-3 метра площади, которая обваливается со склона.

Пропасть, которую показали на фото в социальных сетях, действительно впечатляет. Люди пишут, что сейчас проблема касается трех семей, которые живут рядом, но если ничего не предпринимать, то через несколько лет проблема коснется всей улицы и десятков частных домов, а также высотных домов, которые расположены в этом районе.

В Киевской городской государственной администрации сообщают, что о проблеме знают и держат на контроле. Для проведения противооползневых работ будет разработан проект.

"КП "Киевстройреконструкция" является заказчиком проекта по выполнению противооползневых работ на улице Адмирала Ушакова. Недавно мы обсуждали с представителями заказчика границы проектирования. Данный объект внесен в программу социально-экономического развития Киева и мы планируем на этом объекте проводить работы. Я бы не назвал ситуацию на улице Адмирала Ушакова катастрофической или чрезвычайной. Да за год там происходят обвалы грунта, но они незначительные. Согласен, что медлить с устранением оползня нельзя. Мы все держим под контролем. Район оползня небольшой, он локальный, а вот оползневоопасная территория большая — это вся улица Квитки-Основьяненко, над которой проходит улица Адмирала Ушакова", – рассказал сайту "Сегодня" Василий Боковой, главный гидрогеолог коммунального предприятия "Специализированное управление противооползневых подземных работ" ("СУППР").

В КП "СУППР" отмечают, что проектная документация разрабатывается повторно, поскольку прежний проект не понравился заказчику.

"Будет делаться новый проект, актуальный и по ситуации на сегодняшний день", – добавляют в КП "СУППР". Следовательно, сами работы по ликвидации оползня начнутся еще не скоро.

Напомним, в прошлом году с приходом весны киевляне снова заговорили об угрозе оползней. Жители домов на Кловском спуске забили тревогу, что их дома уходят под землю. "Сегодня" узнавали, сколько в столице оползнеопасных участков, где они, и как власти решают проблему. В частности, мы писали, что сегодня в городе насчитывается 141 аварийный участок. В планах КГГА – постройка комплекса противооползневых сооружений в Соломенском районе, окончание работ возле озера Глинка и противоаварийные работы с обустройством подпорных стенок между домами №5/1-а на ул.Трехсвятительской и №10 на Костельной улице в Шевченковском районе. Во сколько миллионов гривен все это обойдется, в мэрии не смогли нам ответить.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел масштабный оползень: в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района "сполз" участок склона на протяжении почти километра.

Также напомним, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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