В Киеве из-за жары мужчина ломом взломал холодильник в магазине, чтобы украсть мороженое

Как пояснил мужчина, мороженое он взял для себя и своей семьи, в чем чистосердечно раскаялся

В Киеве этой ночью задержали мужчину, который из-за жары взломал ломом холодильник с мороженым возле одного из киосков. Как только он набрал полный пакет сладостей, в точке продажи сработала сигнализация.

Через несколько минут на место прибыла служба охраны и задержала взломщика.

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Как пояснил мужчина, мороженое он взял для себя и своей семьи, в чем чистосердечно раскаялся.

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Напомним, что в столице накануне на фоне сильной жары разгулялась стихия. Так, вечером 13 августа на Киев обрушился кратковременный ливень, сопровождавшийся раскатами грома и молний.

Впрочем, непогода также задела и несколько других областей, где наделала немало беды. В частности, без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. На Буковине выпал град размером с куриное яйцо, который повредил крыши зданий и автомобилей. Пострадавших в результате обрушения стихии нет, однако были повалены также деревья. В частности, в центре Киева рухнувшее на тротуар дерево едва не убило прохожего, который успел вовремя отскочить.

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