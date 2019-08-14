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В Черновицкой области выпал град размером с куриное яйцо: фото, видео

Сегодня, 01:59

Дождь с градом начался около 19:00 вторника и продолжался почти 40 минут

Во вторник, 13 августа, в Черновицкой области выпал град размером с куриное яйцо.

Град пробивал крыши и окна, стекла автомобилей, повредил светофоры, а также побил посевы в огородах местных жителей.

В Черновцах ливень затопил улицу Главную в районе областной типографии.

Как сообщает ТРК Буковина, в городе Сторожинец выпал град, повредивший более половины местных социальных учреждений.

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По словам заместителя городского головы Петра Брыжака, в городской школе повреждено 75% крыши здания.

Как сообщает местный портал Сторожинець Інфо, град повредил кровлю и окна СОШ №1, старого корпуса гимназии №2, а также Сторожинецкого лицея.

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Обесточены более 40% района.

Отмечается, что в результате непогоды местные жители не травмировались.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в среду, 14 августа, в трех областях Западной Украины резко понизится температура воздуха и выпадут значительные осадки. Грозы, град и шквалы ожидаются также в остальной части западного региона и на севере страны.

Ранее в центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин.

А на на Францию обрушился град размером с теннисный мяч.

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