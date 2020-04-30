В Киеве избили разработчика устройства для борьбы с коронавирусом

На женщину напал представитель организации, которая помогала с передачей и установкой аппарата

В Киеве избили разработчика дезинфицирующих туннелей Елену Середу, которая привезла в столицу первый образец устройства, помогающего медикам в борьбе с коронавирусом. По ее словам, такой туннель во время карантина должен находиться не только в больницах, но и в магазинах, метро, аэропортах, в школах, детсадах, ресторанах, во всех общественных местах.

"Мы разработали и передали в Киев первый образец в дар Киевской больнице скорой помощи на Братиславской, 3. Но когда я приехала сегодня на место, то увидела, что там, где несколько дней простоял наш туннель, находится аппарат совсем другого производства. Это устройство как раз монтировали. А глава правления общественной организации, которой был передан наш тоннель, и он сопровождал его из Харькова в Киев, сообщил мне, что мой аппарат находится на складе и за возврат потребовал от меня денег", – рассказала сайту "Сегодня" Елена Середа, разработчик дезинфицирующих туннелей, советник вице-президента в международной торговой палате ICC Ukraine по вопросам инвестиций и предпринимательства в восточном регионе Украины.

Когда женщина попыталась пойти к руководству больницы, чтобы узнать, на каком основании был вывезен прибор, то глава общественной организации ударил ее в голову по затылку.

Я вызвала на место полицию и написала заявление, сейчас я еду снимать побои. Это откровенное мошенничество – устройство просто демонтировали и вывезли. Получается, вместо того чтобы поддержать украинского производителя и защитить от инфекции людей – наше изобретение увезли на склад", – говорит Елена Середа.

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По ее словам, в больнице на Братиславской были не против установки дезинфицирующего аппарата, который она передала им в подарок.

"Главный врач медучреждения пояснил мне, что он был не против установки. Нашим аппаратом пользовались несколько дней. Но вдруг глава общественной организации сообщил, что аппарат нужно доработать, и заменил его другим. Но больше всего меня возмутило, что человек поднял на меня руку", – говорит Елена.

В полиции Деснянского района Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что заявление от Елены действительно поступало.

"Вызов поступил сегодня в 11:02. На место выехала следственно-оперативная группа. У заявительницы было принято два заявления. О похищении дезинфицирующего аппарата и о нанесении телесных повреждений. На протяжении суток будет принято решение об открытии уголовного производства", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района Киева.

Там отмечают, что мужчина, который ударил женщину, не был задержан.

"Его личность установлена. Мы его вызовем в управление полиции при необходимости", – добавляют в полиции.

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Ранее мы писали, что Александровская больница в Киеве, в которой лечат людей, заболевших COVID-19, получила в подарок капсулу для транспортировки больных. Недавно мы писали о создании этой капсулы в Киеве, она изолирует больных при перевозке, защищая медиков от возможного заражения.

"Это портативная изолированная мобильная палата. Она герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", – сообщила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко

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