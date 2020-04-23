В Александровской больнице появилась специальная "палата" для перевозки больных

Александровская больница в Киеве, в которой лечат людей, заболевших COVID-19, получила в подарок капсулу для транспортировки больных. Недавно мы писали о создании этой капсулы в Киеве, она изолирует больных при перевозке, защищая медиков от возможного заражения.

"Это портативная изолированная мобильная палата. Она герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", – сообщила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

Главврач отметила, что сотрудники больницы на сегодняшний день полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Медиков обучают, как их применять и соблюдать эпидемический режим.

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Фото: facebook.com/doc.antonenko

Людмила Антоненко также сообщила, что места в инфекционных отделениях заканчиваются.

"По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавируса, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями. Готовятся дополнительные резервные кровати!", – пишет главный врач.

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Фото: facebook.com/doc.antonenko

Медик напомнила, что карантин продлен до 11 мая и призвала украинцев сидеть дома.

"Поверьте, еще не пришло время расслабляться. Костюм супергероя 2020 – это пижама. А контакты и объятия – убивают. Я верю, что весь мир скоро с этим справится, а пока чтобы помочь миру – оставайтесь дома!" – подытожила Людмила Антоненко.

Отметим, что в Украине медики нередко заражаются коронавирусом. Так, в Монастырисском районе Тернопольской области среди зараженных оказались 42 медика.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский заявил, что главной причиной этого является нарушение личной и производственной дисциплины. В области заразились СOVID-19 26 врачей, 27 медсестер, два лаборанта, 13 младших медсестер и один дезинфектор. Скальский подчеркнул, что 48 из них заразились от других медработников. В семьях заразились 5 медиков.

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