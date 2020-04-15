В Кременчуге создали капсулу для перемещения зараженных COVID-19: фото

В Кременчуге Полтавской области для транспортировки зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 создали специальную герметическую капсулу. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

Капсулу привезли на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф. Изготовила ее кременчугская компания "Креатив-АГРОМАШ", которая занимается производством силосов и резервуаров для хранения различных веществ. Весит капсула 16 кг, в ней есть маска, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Кроме того, в изолятор встроили рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

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"Прошло всего 7 дней от идеи о создании транспортного изолятора до его появления. После тестирования первый экспериментальный образец направили на доработку и впоследствии вернут в Полтаву", – рассказал руководитель отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразилось 3764 человека. 108 случаев оказались летальными, а 143 пациентов удалось вылечить. За последние сутки в стране зафиксировано 392 новых случая заражения.

Отметим, что коронавирус стал более коварным. Теперь у больных, кроме повышенной температуры, сухого кашля и слабости, проявляются новые неожиданные симптомы.

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