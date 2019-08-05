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В Киеве изуродовали детскую площадку, обмазав качели солидолом

Сегодня, 16:27

Инцидент произошел во дворе дома на улице Демеевской, 35

Фото: Kyiv Live

Фото: Kyiv Live

В Киеве изуродовали детскую площадку, обмазав качели солидолом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB Происшествия Инцидент произошел во дворе дома на улице Демеевской, 35

В Киеве на одной из детских площадок неизвестные обмазали солидолом скамейку, а также качели солидолом. Об этом сообщается в паблике Kyiv Live в Telegram.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Демеевской, 35.

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Напомним, что это уже не первый подобный случай в столице. Весной солидолом измазали скамейки и парапеты на Оболонской набережной. Как сообщалось в социальных сетях, это сделали местные жители, чтобы на набережной не засиживались шумные компании.

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Также в Киеве неизвестные уничтожили 55 молодых пирамидальных тополей, которые росли на улице Здолбуновской. Деревца были посажены сотрудниками зеленого хозяйства района вдоль бетонного забора, за которым находится золоотвал Дарницкой ТЭЦ. Неизвестные вандалы, спилившие деревья, оставили их лежать на аллее.

Также в Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу.

Напомним, что в прошлом месяце вандалы разгромили десятки могил на Лесном кладбище. 

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Киев вандализм демеевка

Источник: Сегодня

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