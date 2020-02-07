В Киеве изъяли партию наркотиков на 1,5 миллиона гривен (фото)

Столичные правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Киев. По данным пресс-служба Главного управления Национальной полиции столицы, группа из пяти человек занималась контрабандой наркотиков из Молдовы и Чехии, а также организовала изготовление и сбыт психотропов через сайт в интернете.

В банду входили трое парней – организаторы и сбытчики 1995 и 1994 годов рождения, а также две девушки-операторы 1995 и 1996 годов рождения, которые принимали заказы. Лаборатория по изготовлению наркотиков находилась в Киевской области, а склад для хранения наркотических веществ – в Шевченковском районе столицы.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли автоматизированное оборудование для массового изготовления таблеток "экстази" и более 1000 штук готовых таблеток, около одного килограмма амфетамина, одного килограмма "шишек" каннабиса, 200 граммов МДМА и тому подобное. Также изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, заметки и черновые записи.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти полтора миллиона гривен. Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трех основных фигурантов задержали.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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