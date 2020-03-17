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В Киеве копы забрали у 25-летней матери двух маленьких детей, устроивших пожар

17 марта, 11:39

Наталья Руда

ЧП произошел утром 13 марта на улице Борщаговской

Работники ювенальной превенции в Киеве изъяли двух маленьких детей, которых 25-летняя мать ранее оставила без присмотра в квартире на улице Борщаговской и они устроили пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Установлено, что возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения детей с зажигалкой. Пообщавшись с соседями, правоохранители выяснили, что 25-летняя мать не впервые оставляет детей без присмотра, а также не уделяет должного внимания их воспитанию. Также, проверив состояние помещения и условия проживания детей, полицейские зафиксировали достаточное количество нарушений", – говорится в сообщении.

В итоге копы изъяли двух детей 2014 и 2018 годов рождения, которых доставили в детскую больницу для прохождения медосмотра.

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Кроме этого, на мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ней профилактическую беседу.

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Напомним, с 12 марта все столичные детсады, школы и университеты ушли на карантин.

Также 16 марта стало известно об ужесточении карантинных мер. В городе должны закрыться бары, кафе, рестораны, спортивные комплексы и метро. Будут работать банки, АЗС, продуктовые магазины и аптеки.

Также смотрите, как в городе проходит дезинфекция жилых домов.

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Киев дети

Источник: Сегодня

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