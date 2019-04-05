В Киеве курьер пиццерии умер за рулем автомобиля
Инцидент произошел на Троещине
Курьер одной из пиццерий умер за рулем своего автомобиля на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине, где не так давно в фитнес-клубе скончался мужчина.
Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, после полудня в пятницу, 5 апреля, курьер ехал на машине по Бальзака, внезапно ему стало плохо за рулем, он успел припарковать авто и умер в машине.
Друг погибшего сообщил, что ранее мужчина не жаловался на здоровье.
На месте работают правоохранители, причину смерти будет устанавливать следствие.
Напомним, в Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу.
Также мы писали, что в одном из столичных супермаркетов в Оболонском районе между покупателями произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них кулаком ударил оппонента в голову. В результате инцидента 33-летний мужчина спустя сутки умер.
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