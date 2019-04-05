В Киеве курьер пиццерии умер за рулем автомобиля

Инцидент произошел на Троещине

Фото: Нацполиция

В Киеве курьер пиццерии умер за рулем автомобиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-04-05T16:07:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел на Троещине

Курьер одной из пиццерий умер за рулем своего автомобиля на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине, где не так давно в фитнес-клубе скончался мужчина.

Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, после полудня в пятницу, 5 апреля, курьер ехал на машине по Бальзака, внезапно ему стало плохо за рулем, он успел припарковать авто и умер в машине.

Друг погибшего сообщил, что ранее мужчина не жаловался на здоровье.

На месте работают правоохранители, причину смерти будет устанавливать следствие.

Напомним, в Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу.

Также мы писали, что в одном из столичных супермаркетов в Оболонском районе между покупателями произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них кулаком ударил оппонента в голову. В результате инцидента 33-летний мужчина спустя сутки умер.

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