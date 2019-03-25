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В Киеве в фитнес-центре умер мужчина

Сегодня, 20:05

По предварительным данным, трагедия произошла в помещении бассейна

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org
Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.
В Киеве в фитнес-центре умер мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg Происшествия По предварительным данным, трагедия произошла в помещении бассейна

В Киеве 25 марта на Троещине произошел трагический инцидент. На проспекте Владимира Маяковского в фитнес-клубе скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу, сообщает "Информатор".

Смерть наступила около 14:00. По словам полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако это информацию пока не подтвердили.

Вход в здание закрыли, а людей вывели. Персонал заведения отказывается от комментариев. На место приехали правоохранители, которые устанавливают личность умершего и детали инцидента.

Напомним, в Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. Трагедия произошла около 8:20. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу.

Ранее, в январе 2019-го в супермаркете на улице Маршала Малиновского, 34 в Киеве умер мужчина. Погибший зашел в магазин за покупками. По словам сотрудников магазина, мужчина упал в отделе сладкого и начал трястись. Работники и покупатели попытались оказать первую помощь, но он скоропостижно скончался.

Тем временем, во Львовской области от осложнений кори в больнице умер двухлетний ребенок.

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Тег Киев, умер, троещина, происшествия

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