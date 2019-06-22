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В Киеве легковушка сбила велосипедистку на переходе: фото и видео

22 июня, 11:59

Женщина на велосипеде ехала по переходу с дочкой

В Киеве произошло очередное ДТП с велосипедистами. Так, поздно вечером 21 июня на проспекте Бажана Audi сбила женщину, которая с нарушением Правил дорожного движения ехала на велосипеде по пешеходному переходу, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, мама с дочкой переезжали на велосипедах через пешеходный переход, однако на женщину наехала легковушка. Пострадавшая упала на асфальт, однако на помощь ей пришли прохожие. Велосипедистку госпитализировали, наложив шейный корсет. Она была в сознании.

Водитель легковушки сообщил, что не увидел женщину на велосипеде, так как на ней не было опознавательных знаков.

Напомним, в Киеве в Протасовом Яру произошло ДТП на пешеходном переходе – 20 июня на "зебре" водитель Volkswagen совершил наезд на двоих пешеходов и пытался покинуть место происшествия.


Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

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Тег Киев, ДТП, бажана, велосипедистка

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