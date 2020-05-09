В Киеве ликвидировали интернет-магазин с наркотиками на 10 миллионов (фото, видео)

Двое парней наладили сбыт психотропных веществ – марок, таблеток, галлюциногенных грибов и даже кондитерских изделий. Выявленные в ходе обысков наркотики направили на экспертизу. Стоимость "товара" по ценам "черного рынка" составляет почти 10 млн гривен, сообщает полиция Киева.

Правоохранители задержали дуэт 23-летних наркосбытчиков. Полицейские установили, что в интернет-магазине они предлагали наркотики в виде марок, таблеток, галлюциногенных грибов и кондитерских изделий с каннабисом, а распространяли их через курьерские доставки.

Из квартиры, которая использовалась как склад, правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки, при личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 граммов высушенной вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника – 8 пакетов с высушенной веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом, несколько фрагментов бумаги марки ЛСД и др.

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Правоохранители установили и задержали 32-летнего жителя города Бровары, который приобрел через указанный интернет-магазин наркотическое средство. В ходе поверхностного осмотра работники полиции изъяли у него полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом белого цвета весом около 50 граммов.

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Все трое фигурантов задержаны. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии – профессором одного из столичных университетов.

Также копы задержали организаторов наркогруппировки, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел. А еще в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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