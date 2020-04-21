В Киеве силовики изъяли рекордную партию метадона

Прокуратурой Киева, где ранее боролись с теми, кто распространяет наркотики, и Нацполицией Украины сегодня, 21 апреля, разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 миллионов долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки в Киеве и Киевской области.

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Уточняется, что среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Ранее столичные правоохранители разоблачили и задержали 43-летнего местного жителя, который занимался сбытом кокаина. В ходе расследования полицейские установили, что правонарушитель имеет определенный круг оптовых покупателей своего товара. За продажу одной "партии" он зарабатывал около 150 долларов США.

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Также в Киеве задержали 46-летнего мужчину, который сбывал оптовые партии наркотиков в столице.В машине и дома у задержанного прошли обыски. Были изъяты около 40 пакетиков (около пяти кг), предварительно – с каннабисом, несколько свертков с таблетками экстази и метадоном и электронные весы. Приблизительная стоимость изъятых веществ на "черном" рынке составляет более 1 миллиона гривен.

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