Во Львове водитель без прав въехал в остановку транспорта: есть пострадавшие

Всего на остановке в момент ДТП находилось около десятка человек

/ Фото: Нацполиция

Во Львове в воскресенье вечером водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла в 18.25 на улице Под Дубом.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "БМВ", 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу, где медики установят ей диагноз ", – говорится в сообщении.

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Фото: Нацполиция

Отмечено, что на момент совершения ДТП на остановке находилось около десяти человек – они отделались испугом. Впоследствии правоохранители установили, что в феврале 2019 года водителя суд лишил права управления транспортом. С тех пор на него четыре раза составляли административные протоколы за управление без соответствующих документов.

"Сейчас решается вопрос правовой квалификации события, проводятся первоочередные следственные действия", - сообщили правоохранители.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

В мае Зайцева просила изменить ей срок на условный:

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