Водители-убийцы: есть ли для них жизнь после тюрьмы

Мы проанализировали статистику ДТП за 2019 год и выяснили судьбы тех, кто отбыл срок за аварии со смертельным исходом

/ Фото: Нацполиция

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В Украине снова значительно выросло число ДТП: по данным Патрульной полиции, в 2019 году аварий на дорогах стало больше сразу на 7% по сравнению с 2018 годом. В цифрах счет идет на десятки тысяч случаев. Стало больше аварий с погибшими и пострадавшими. Почему так происходит, несмотря на усилия Патрульной полиции по борьбе с нарушителями и лихачами на дорогах, выяснил сайт "Сегодня".

На трассах гибнет в 30 больше, чем на войне

Как видно из инфографики, за 2019 год в Украине произошло более 160 тыс. аварий на дорогах или в среднем 440 в сутки. То есть почти по одному – каждые три минуты. За год в ДТП погибли 3454 человека, это в тридцать один (!) раз больше, чем убито в зоне боевых действий на Донбассе. Там, по данным Генштаба ВСУ, за весь 2019 год от рук врагов пало 110 бойцов. А на мирных дорогах гибли те же 110 человек каждые 2,5 дня. Еще почти 33 тысячи человек были травмированы в ДТП или стали после них инвалидами, это по 90 человек в сутки. В 2018 году погибших за год было на 105 человек меньше, пострадавших почти на две тысячи меньше.

Главные причины ДТП – скорость и агрессивная езда

В Патрульной полиции дали однозначный ответ на вопрос: почему столько аварий. И плохие дороги, давно ставшие притчей во языцех, среди причин ДТП занимают последнее место, на их долю приходится всего полпроцента.

Зато почти 70% аварий происходит по вине тех, кто любит мчаться "с ветерком", обгоняет там, где это опасно, не соблюдает дистанцию. Еще 12% ДТП на совести тех, кто не знает или не соблюдает правила проезда перекрестков, игнорирует сигналы светофора. Как правило, это приводит к смертельным случаям. Примерно одинаков процент ДТП на пешеходных переходах и по вине пешеходов, это соответственно 5,6% и 5,3%.

По словам автоюриста Вадима Володарского, если бы пешеходы были внимательнее и соблюдали правила дорожного движения.

"В правилах сказано: выходя на "зебру", пешеход обязан убедиться, что это будет для него безопасно. Если бы пешеходы были внимательнее к своей безопасности, оба эти показателя стремились бы к нулю", – уверен Володарский.

Кстати, не так давно в Раде зарегистрировали законопроект об усилении ответственности пешеходов за нарушение ПДД.

И самое вопиющее по циничности нарушение – пьянство за рулем. Да, количество ДТП по причине пьянства меньше, чем, например, по причине превышения скорости, но обычно последствия их намного тяжелее (об этом – см. ниже).

Самые частые последствия ДТП

В подавляющем большинстве "результат" ДТП – это столкновение автомобилей между собой или наезд на человека, так происходит в 80% происшествий, по 40% на каждое. При этом виновному водителю грозит тюремный срок, даже если потерпевший выжил, но получил травмы средней тяжести (перелом – уже такая травма). А отсидев, весьма нелегко вернуться к полноценной жизни. О таких случаях мы также поговорим позже.

Пьяный за рулем – уже преступник

Этот слоган когда-то был законом для водителей. Сейчас – увы…

Как сообщил замглавы Департамента патрульной полиции МВД Украины Алексей Белошицкий, за 2019 год патрульные составили свыше 115 тыс. за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Тем самым был побит печальный "рекорд" 2018 года.По регионам среди сомнительных "лидеров" Днепропетровская, Киевская, Харьковская, Винницкая области и Киев.

С участием пьяных водителей в 2019 году произошло 1216 ДТП с пострадавшими, 106 человек погибли, еще 1616 травмированы. То есть выявленных водителей-выпивох, оказывается, в 70 раз больше, чем попавших в ДТП. Но на их счастье, выявленные отделались штрафом либо лишением прав, а не оказались на нарах, убив кого-то на дороге под пьяную руку.

"Выпили? Вызовите такси, вызовите драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым", – категоричен Белошицкий.

Эксперты: ДТП будет все больше, так как нет госстратегии безопасности движения

По мнению эксперта по законодательному обеспечению безопасности дорожного Владимира Караваева, ожидать снижения количества ДТП в Украине вряд ли стоит. По его словам, в Европе еще в 2002 году была принята трехуровневая концепция обеспечения безопасности на дорогах. Самый низший первый уровень безопасности – знание правил дорожного движения и навыки водителей. Второй уровень – работающие законы и контроль на дорогах. Третий, самый высший – государственная стратегия безопасности на дорогах. Это система госуправления безопасностью, должен быть единый орган, как когда-то ГАИ, отвечавшая за безопасность движения.

В том числе это и пассивная безопасность – отбойники, разделительные полосы, развязки в разных уровнях, круговое движение на въезде в населенные пункты, подземные и надземные пешеходные переходы. В Украине, по словам Караваева, со всем этим сложно, поэтому вряд ли стоит ожидать снижения количества аварий.

"У нас одни водители нарушают потому, что плохо знают ПДД, другие – потому что уверены в безнаказанности из-за недостаточного контроля на дорогах со стороны полиции, – говорит эксперт. – Наше законодательство противоречивое, как, например, статья о наказании за пьянство. И неработающее, как, допустим, штрафы за не пристегнутый ремень, отсутствие детских автокресел, разговоры во время движения по телефону без hands free, ограничение скорости в городах 50 км/ч. Полиция говорит, что она не "обеспечивает" безопасность, а только "контролирует". Пока на третьем уровне не будет порядка, его нечего ждать на втором и на первом".

Участники смертельных ДТП: кто вышивает, кто амнистирован

Мы выяснили, как сложились или могут сложиться судьбы тех, кто был признан судом виновным и был осужден за совершение ДТП с тяжкими последствиями.

Например, харьковчанка-студентка Елена Зайцева, которая была признана судом виновной в совершении резонансного ДТП, сейчас отбывает срок в Покровском исправительном центре Днепропетровской области. Напомним, суд приговорил ее к 10 годам, признав виновной в ДТП, в котором погибли 6 человек. Это произошло в октябре 2017 года в Харькове на улице Сумской. То есть 20-летняя на то время Зайцева на свободу выйдет почти 30-летней. Как сложится ее дальнейшая судьба, сейчас можно только гадать.

"Зайцева отбывает срок в исправительном центре. Работает там вышивальщицей. Самой старшей из женщин, которые там находятся, является женщина возрастом 69 лет, которая сбила ребенка", – рассказали нам в пресс-службе юго-восточного межрегионального управления Минюста.

Также, как мы выяснили, фигурант еще одной громкой аварии, Андрей Полтавец, после отбывания срока за смертельную аварию снова попал в тюрьму. Напомним, в мае 2008 году он, будучи пьяным, совершил смертельное ДТП. Полтавца посадили в тюрьму на 10 лет, но оттуда он вышел досрочно. В 2017 году полицейские снова остановили авто под управлением Полтавца. Он опять оказался пьяным за рулем, да еще и без водительских прав. В итоге в декабре 2017 года Полтавец был осужден на полтора года исправительного центра. Но, как рассказала нам спикер северо-восточного межрегионального управления Минюста Ольга Кузнецова, Андрей Полтавец осовободился по амнистии летом 2018 года.

Многие водители, которые отсидели сроки за смертельные ДТП, даже после освобождения считают себя невиновными.

"Не считал и не считаю себя таким. И таких там большинство. За то, что сбил человека, отсидел 3 года колонии и 2 года исправительного центра. Сейчас пытаюсь вернуться к прежней жизни, наладить бизнес, который практически остановился из-за моей отсидки", – рассказал нам участник одного из ДТП прошлых лет в Днепропетровской области.

Еще один водитель, Антон Приходько, также с Днепропетровщины, рассказал нам, что находится в шаге от тюрьмы.

"Я сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте, – поделился Антон. – Я остановился, оказал помощь, вызвал скорую, оплатил ее лечение. Поначалу она успокоилась, но потом поняла, что с меня можно еще взять денег. Потребовала дополнительную компенсацию. Но я ей заявил: встретимся в суде".

Как видим, игнорирование правил дорожного движения может не только привести к ДТП с тяжелыми последствиями, но и серьезно сломать судьбу того, кто был неосторожен либо самоуверен, управляя автомобилем.

О том, как пешеходу сделать себя более заметным на дороге, смотрите в сюжете:

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