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В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горлом

28 августа, 10:40

Парень в поисках помощи шел по Окружной и пытался остановить какой-нибудь автомобиль

/ Фото: Информатор

После жестокого убийства женщины в Киеве произошло новое трагическое происшествие. Как пишет "Информатор", в ночь на среду, 28 августа, около 1:30 на Окружной дороге недалеко от пересечения с Григоровича-Барского молодого парня, которому на вид около 25 лет, выбросили из машины с перерезанным горлом.

После этого окровавленный парень еще какое-то время шел по дороге и пытался остановить другие автомобили. Один из автомобилистов остановился, подумав, что молодой человек пьян и, возможно, пытается найти машину, чтобы доехать до дома. Подойдя ближе он увидел, что парень держится за шею, а вся его одежда – в крови. Водитель пытался оказать помощь пострадавшему, однако парень умер, сказав слово "такси".

Кроме того, по словам других водителей, парня выбросили на дорогу из машины Daewoo Lanos серого цвета, после чего на большой скорости скрылись с места ЧП.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший. 

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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Киев убийство Окружная дорога

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