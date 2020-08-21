В Киеве мошенник отобрал у профессора две квартиры

Мужчина втерся в доверие к 63-летнему киевлянину и украл у него документы на недвижимость и паспорт

В Киеве суд приговорил к 5,5 года тюрьмы с конфискацией имущества мошенника, который незаконно завладел квартирами столичного профессора физико-математических наук.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Так, аферист в сговоре с другими подельниками втерся в доверие к 63-летнему профессору физико-математических наук, который проживал сам и болел. Мужчина воспользовался состоянием киевлянина и украл правоустанавливающие документы на две его квартиры в столице и паспорт.

"В дальнейшем злоумышленники подделали эти документы на подставных лиц и использовали их при нотариальном удостоверении договоров отчуждения указанного имущества. Следствием доказано, что именно обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного действиями мошенника, составляет более 3,5 млн гривен. Обвиняемый свою вину по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины признал и находится под стражей. На незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату.

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Дело рассматривалось Дарницким районным судом.



Ранее сообщалось, что в Киеве пойдет под суд мошенник за попытку незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

Также в столице будут судить мошенника, который незаконно завладел двумя помещениями стоимостью более 6,5 миллиона гривен в доме на ул. Михаила Грушевского, 28/2, со статусом памятника архитектуры.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

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